Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана





Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны.

Еще одна ключевая тема доклада - работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом плане идет работа, динамикой и вопросами, которым надо уделить первостепенное внимание. Еще одна ключевая тема доклада - работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом плане идет работа, динамикой и вопросами, которым надо уделить первостепенное внимание.

Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. "К Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны. Тем более для нашей", - заявил он.-0- Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. "К Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны. Тем более для нашей", - заявил он.-0-