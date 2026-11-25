25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о продлении на 2027 год безвизового режима въезда в Беларусь в отношении граждан 38 стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу. Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, - не более 90 суток.
Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.
Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси.
Решение об установлении безвизового режима въезда было впервые принято главой государства в 2022 году в отношении граждан Литвы, Латвии и Польши, а в 2024 году распространено еще на 35 европейских стран. За это время Беларусь посетили более чем 1,4 млн иностранных граждан из этих государств.-0-
Президент
25 ноября 2026, 18:32
Лукашенко принял решение о продлении на 2027 год безвиза в отношении граждан 38 стран
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