Лукашенко прибыл в Кремль на саммит ОДКБ





Президент России Владимир Путин, открывая саммит, сказал: "Российской стороной как действующим председателем ОДКБ подготовлена и согласована со всеми участниками организации повестка дня заседания, которая включает в себя обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, подведение итогов деятельности ОДКБ в текущем году и принятие новых решений по ключевым направлениям нашего взаимодействия".





Накануне саммита состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в подмосковной государственной резиденции Ново-Огарево. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив в том числе рост белорусско-российского товарооборота.

"Он действительно в этом году прилично растет, процентов на 20, где-то 21 с лишним, - сказал Александр Лукашенко. - Мы торгуем нужными для Беларуси и России товарами - это хорошо". "Он действительно в этом году прилично растет, процентов на 20, где-то 21 с лишним, - сказал Александр Лукашенко. - Мы торгуем нужными для Беларуси и России товарами - это хорошо".

"У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь", - заметил Владимир Путин.





"У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь", - заметил Владимир Путин.



Кроме того, глава белорусского государства поблагодарил российского коллегу за поддержку Беларуси по современным видам вооружений, а Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит помощь Беларуси в организации гуманитарных обменов.-0-

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.Лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития организации.