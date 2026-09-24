Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:10 Кухарев: от того, как мы будем работать с молодежью, во многом зависит развитие нашей страны Общество
13:07 Смольские выиграли масс-старты на чемпионате Беларуси по летнему биатлону Спорт
13:00 Рост экспорта и снижение складских запасов: в Минпроме подвели итоги работы за 9 месяцев Экономика
12:54 Курс на спортивную грамотность. Образовательный семинар для атлетов и тренеров прошел в НОК Спорт
12:54 Украинец ранил ножом пять человек в польском монастыре В мире
12:51 В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии, девять из них погибли В мире
12:50 Минская фирма после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате в 720 тыс. рублей  Регионы
12:50 В Беларуси выберут лучший детский лагерь Общество
12:45 Медиацентры, многофункциональные пространства. Какие инициативы предлагает молодежь Гродненской области  Регионы
12:44 Областные соревнования "Лига храбрых" проходят в Могилеве Спорт
12:37 В Витебской области начался отопительный период Регионы
12:32 Минчанин согласился на курьерскую доставку заказного письма и лишился 48 тыс. рублей Регионы
12:27 Беларусь планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном в сфере туризма Общество
12:26 Bloomberg: технологическое отставание и внутренние разногласия ослабили позиции ЕС В мире
12:25 В Дубровенском районе в ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали Происшествия
12:16 Борисовчанка оформила на коллегу микрозаймы и потратила деньги на азартные игры Регионы
12:04 В Польше вспыхнул пожар на станции спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает интернетом страны ЕС В мире
12:03 Более 15 кг просрочки и товаров без документов выявил КГК при проверке магазинов в Пружанском районе Регионы
11:48 Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе  Экономика
11:48 Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС Общество
11:41 Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет в БЕЛТА 25 сентября  Общество
11:37 В Литве разгорелся скандал после корпоратива Минобороны за почти 50 тыс. евро  В мире
11:37 Где 25 сентября ожидаются сильные дожди? Синоптики рассказали о погоде на пятницу Общество
11:36 В Минской области подросток в шутку "заминировал" школу и больницу, возбуждено уголовное дело  Регионы
11:28 Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана Президент
11:25 Белстат: средняя зарплата в Беларуси в августе составила 3135,9 рубля Общество
11:24 Без срока давности. В Германии расследуется дело 105-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных В мире
11:23 С привлечением крупных торговых сетей. Как изменится торговое обслуживание в селах Витебской области Регионы
11:19 Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды Общество
11:17 Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики Президент
Все новости
Все новости

Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
24 сентября 2026, 11:28

Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана

Александр Лукашенко и Юсуф Раза Гилани
Александр Лукашенко и Юсуф Раза Гилани
Александр Лукашенко и Юсуф Раза Гилани
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства, приветствуя высокого гостя и членов делегации Пакистана, обратил внимание на значительный опыт работы Саида Юсуфа Разы Гилани на различных должностях, в том числе в органах исполнительной и законодательной власти, а также отметил его практические знания, особенно в области экономики.

"У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, - чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Чтобы не было задержек в реализации этих проектов", - сказал глава государства.
Пользуясь случаем, Александр Лукашенко попросил передать самые добрые слова и пожелания здоровья нынешнему премьер-министру Шахбазу Шарифу, а также бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу. Президент поблагодарил их за все, что они сделали для развития белорусско-пакистанских отношений. "Очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало", - добавил глава государства.
 
Белорусский лидер упомянул о варианте, который был предложен пакистанской стороной во время его визита к Навазу Шарифу. "Он предложил хороший вариант (мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть соответствующий опыт) наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила, желание, работа парламентариев будет направлена в этом ключе, мы многого можем достигнуть в наших отношениях", - считает глава государства. 
"Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют", - подытожил Президент.
 
В свою очередь председатель Сената Пакистана поблагодарил главу белорусского государства за прекрасный прием, оказанный ему лично и всей делегации. "Это мой первый визит в Беларусь. И мы считаем нашу дружбу чем-то очень важным", - отметил он.
Он также поздравил Президента Беларуси и председателя Совета Республики с 30-летием существования верхней палаты парламента. 

В интервью журналистам Саид Юсуф Раза Гилани дал высокую оценку итогам встречи. "У меня состоялась прекрасная встреча с господином Президентом, большим другом Пакистана. Наша страна также является большим другом Беларуси. Мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая ООН, ШОС, Межпарламентский союз", - сказал он.

"Мы коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика - практически одно и то же. Обсуждались шаги, которые необходимо предпринять. Ведь мы (Беларусь и Пакистан. - Прим. БЕЛТА) подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. Мы должны сфокусироваться на исполнении принятых решений. Работы много, но мы справимся", - уверен председатель Сената Пакистана.-0-
Теги
Беларусь Лукашенко Пакистан
Новости рубрики Президент
Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики
Фото из архива Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АЛЕВКУРП" с 30-летием предприятия
Фото из архива Лукашенко: сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед
Фото из архива Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Котковец 
Фото из архива Лукашенко: Беларусь открыта для искреннего диалога с Саудовской Аравией
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
  • Главная
  • Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана
    • Главное
    Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики
    Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе 
    Рост экспорта и снижение складских запасов: в Минпроме подвели итоги работы за 9 месяцев
    Новации законодательства. Что изменилось в сфере туризма в Беларуси
    Топ-новости
    Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана
    Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк
    Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды
    Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС
    В Витебской области начался отопительный период
    "Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры
    "Распад всего повсюду". Эксперт прокомментировал положение центров политической силы в мире
    Следователи раскрыли подробности о работе колл-центра под ширмой международных компаний
    В Беларуси выберут лучший детский лагерь
    Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет в БЕЛТА 25 сентября 
    В ГПК рассказали о ситуации с очередями в пунктах пропуска на въезд в Евросоюз
    Рыженков: войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис
    Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз
    Какие опасности появляются при сильном дожде, напомнили в МЧС
    Горячая линия по вопросам оказания стоматологических услуг заработала в КГК 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.