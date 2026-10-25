Лукашенко предлагает дать старт очень интенсивному сотрудничеству между Беларусью и Монголией





"Я как своего близкого друга приветствую вас у себя дома. Благодарю, что вы совершили такой дальний перелет, приехали в дружественную вам Беларусь", - сказал глава белорусского государства.





Он отметил, что в ходе официальных переговоров 26 октября сторонам предстоит подробно обсудить настоящее и будущее отношений двух стран. "Но если коротко говорить, я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Монголию многое объединяет, в том числе общее великое прошлое: "Мы вместе воевали против захватчиков. Халхин-Гол, Великая Отечественная война. Это все наше". Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Монголию многое объединяет, в том числе общее великое прошлое: "Мы вместе воевали против захватчиков. Халхин-Гол, Великая Отечественная война. Это все наше".

"Нас не поймут наши дети, если наши с вами поколения не сделают что-то великое, как предыдущее поколение. Да, мы торгуем. Но, согласитесь, объемы той торговли, которая сегодня у нас есть, просто смешные, - сказал Президент. - Поэтому, наверное, сутью наших переговоров станет то, что мы должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы и отношений. Мы постараемся быть для вас надежными друзьями".-0- "Нас не поймут наши дети, если наши с вами поколения не сделают что-то великое, как предыдущее поколение. Да, мы торгуем. Но, согласитесь, объемы той торговли, которая сегодня у нас есть, просто смешные, - сказал Президент. - Поэтому, наверное, сутью наших переговоров станет то, что мы должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы и отношений. Мы постараемся быть для вас надежными друзьями".-0-





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