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Лукашенко поздравил Сопрезидента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с днем рождения

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
11 ноября 2026, 07:00

Лукашенко поздравил Сопрезидента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с днем рождения

Хосе Даниэль Ортега Сааведра. Фото из архива qcostarica.com
Хосе Даниэль Ортега Сааведра. Фото из архива qcostarica.com
Хосе Даниэль Ортега Сааведра. Фото из архива qcostarica.com
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Сопрезидента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Беларуси Вас знают как мудрого лидера и настоящего патриота Никарагуа, который проводит взвешенную политику, направленную на дальнейшее развитие государства и процветание его народа", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество двух стран в последнее время характеризуется существенной активизацией на всех уровнях и регулярными взаимными визитами.

"Убежден, дружественные белорусско-никарагуанские отношения с каждым годом будут углубляться и обогащаться новым содержанием. Беларусь нацелена на продолжение реализации совместных проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства и технологий для укрепления экономического потенциала обеих стран", - подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре отличного здоровья, неисчерпаемой энергии и неизменных успехов в ответственной деятельности.-0-
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