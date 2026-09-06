Лукашенко поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

"Нефтяная, газовая и топливная промышленность объединяет тысячи специалистов, чья ежедневная работа зачастую остается без общественного внимания, но ее результат ощущает каждый из нас. Бесперебойное функционирование предприятий и транспорта, тепло в домах, устойчивость экономики и комфорт повседневной жизни - во всем этом есть частица ваших труда, знаний и ответственности", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют специалистам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену.
Президент поблагодарил ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу.
"Убежден, и в дальнейшем ваши опыт и профессионализм позволят добиваться высоких результатов, обеспечивать развитие и процветание Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.
Поздравление Президента работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности
Работникам и ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Нефтяная, газовая и топливная промышленность объединяет тысячи специалистов, чья ежедневная работа зачастую остается без общественного внимания, но ее результат ощущает каждый из нас. Бесперебойное функционирование предприятий и транспорта, тепло в домах, устойчивость экономики и комфорт повседневной жизни - во всем этом есть частица ваших труда, знаний и ответственности.
Традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют вам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену.
Искренне благодарю ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу.
Убежден, и в дальнейшем ваши опыт и профессионализм позволят добиваться высоких результатов, обеспечивать развитие и процветание Беларуси.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.
Александр Лукашенко,
6 сентября 2026 года.-0-
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Нефтяная, газовая и топливная промышленность объединяет тысячи специалистов, чья ежедневная работа зачастую остается без общественного внимания, но ее результат ощущает каждый из нас. Бесперебойное функционирование предприятий и транспорта, тепло в домах, устойчивость экономики и комфорт повседневной жизни - во всем этом есть частица ваших труда, знаний и ответственности.
Традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют вам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену.
Искренне благодарю ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу.
Убежден, и в дальнейшем ваши опыт и профессионализм позволят добиваться высоких результатов, обеспечивать развитие и процветание Беларуси.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.
Александр Лукашенко,
6 сентября 2026 года.-0-
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