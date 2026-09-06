Лукашенко поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

Александр Лукашенко пожелал работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.





Поздравление Президента работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности





Работникам и ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности



Дорогие друзья!



Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником.



Нефтяная, газовая и топливная промышленность объединяет тысячи специалистов, чья ежедневная работа зачастую остается без общественного внимания, но ее результат ощущает каждый из нас. Бесперебойное функционирование предприятий и транспорта, тепло в домах, устойчивость экономики и комфорт повседневной жизни - во всем этом есть частица ваших труда, знаний и ответственности.



Традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют вам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену.



Искренне благодарю ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу.



Убежден, и в дальнейшем ваши опыт и профессионализм позволят добиваться высоких результатов, обеспечивать развитие и процветание Беларуси.



Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.



Александр Лукашенко,

6 сентября 2026 года.-0-





Читайте также: