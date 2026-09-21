21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией "Единая Россия" конституционное большинство в Государственной думе - достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России - уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.
"Убежден, обновленный состав Парламентского собрания Союза Беларуси и России, избранные высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, депутаты всех уровней внесут значимый вклад в союзное строительство и реализацию нашей масштабной интеграционной повестки", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь всех добрых намерений во славу Отчизны.-0-
Президент
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
21 сентября 2026, 17:58
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Фото ТАСС
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