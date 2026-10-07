7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. "Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, сложившиеся между нами доверительные отношения позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток".
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.-0-
Президент
07 октября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
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