22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Под Вашим руководством дружественный Туркменистан достиг новых успехов в социально-экономическом развитии и значимых результатов на международной арене", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, а также воплощения в жизнь планов на благо народа Туркменистана.-0-
Президент
22 сентября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения
Сердар Бердымухамедов. Фото из архива
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