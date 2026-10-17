17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Богатый профессиональный и жизненный опыт, мудрость выдающегося государственного деятеля позволяют Вам уверенно вести народ Индонезии по пути мира, процветания и прогресса, - говорится в поздравлении. - Благодаря Вашим личным усилиям Республика Индонезия твердо закрепила за собой статус одного из признанных лидеров Глобального Юга и Юго-Восточной Азии".
Александр Лукашенко отметил, что с особой теплотой вспоминает встречу с Прабово Субианто в солнечной Джакарте во время официального визита в июле этого года. "Надеюсь на продолжение плодотворного диалога, - подчеркнул глава государства. - Убежден, вместе мы сумеем вывести сотрудничество наших стран на уровень стратегического партнерства, что полностью соответствует интересам белорусов и индонезийцев".
Президент Беларуси пожелал Президенту Индонезии доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и дальнейших свершений на пользу дружественного индонезийского народа.-0-
Президент
17 октября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил Президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летием
Прабово Субианто. Фото из архива
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