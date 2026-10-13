13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакытжана Сагинтаева в судьбе Евразийского экономического союза.
"Убежден, знания и усилия, которые Вы ежедневно вкладываете в работу по развитию сотрудничества и построению устойчивых связей между государствами - членами ЕАЭС, принесут плодотворные результаты в деле укрепления евразийской интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Бакытжану Сагинтаеву доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности.-0-
Президент
13 октября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с днем рождения
Бакытжан Сагинтаев. Фото из архива
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