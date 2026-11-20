20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"На протяжении многих лет Ваше неустанное служение является ярким свидетельством верности евангельским заповедям, любви к ближнему и глубокой преданности своему призванию. Ваши мудрость и богатый жизненный опыт являются надежной опорой для миллионов верующих, вдохновляют на добрые дела и бережное отношение к исторической памяти", - говорится в поздравлении.
"Особо ценю Ваш вклад в укрепление духовного единства Беларуси и России, развитие плодотворного диалога между государством и Церковью. Под Вашим предстоятельством Православная Церковь неизменно остается источником милосердия и созидания", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу здоровья, мира, благополучия и помощи Божией во всех начинаниях.-0-
Президент
20 ноября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото из архива
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