19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваша плодотворная деятельность является примером профессионального мастерства и неустанного служения искусству. Своей непревзойденной актерской игрой Вы покорили миллионы зрительских сердец", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал народной артистке крепкого здоровья, бодрости и долголетия: "Пусть Ваше творчество и впредь дарит преданным поклонникам радость и хорошее настроение".-0-
Президент
19 октября 2026, 09:00
Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с юбилеем
Жанна Болотова. Скриншот видео
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