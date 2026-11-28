28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Марию Захаревич с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.
"Блестящим талантом и неустанным плодотворным творчеством Вы внесли значительный вклад в развитие национального театрального искусства и сохранение лучших традиций отечественной актерской школы", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что народной артисткой создано большое число незабываемых образов в спектаклях Национального академического театра имени Янки Купалы, служение которому принесло ей признание и любовь зрителей. "Вы стали примером высокого мастерства для молодых артистов", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Марии Захаревич крепкого здоровья, успехов во всех делах, мира и долгих лет жизни.-0-