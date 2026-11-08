8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.
"Благодаря яркому таланту, исполнительскому мастерству и преданности выбранному делу Вы внесли значительный вклад в отечественную культуру и сохранение ее лучших традиций", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что спектакли с участием народной артистки украшают репертуар Гомельского областного драматического театра, привлекают глубиной и оставляют незабываемые впечатления в сердцах многочисленных зрителей.
"Уверен, Ваше творчество и в дальнейшем будет способствовать развитию национальной театральной школы, оставаться настоящим примером для нового поколения артистов", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Людмиле Лавринович крепкого здоровья, душевной теплоты и благополучия.-0-
Президент
08 ноября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович с юбилеем
Людмила Лавринович
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