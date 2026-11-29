29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Ваш яркий талант, преданность любимому делу снискали искреннюю любовь многочисленных поклонников и уважение профессионального сообщества", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что созданные артистом глубокие образы вошли в золотой фонд современного искусства, а роль капитана Алехина в картине Михаила Пташука "В августе 44-го" покорила сердца белорусских зрителей.
"Уверен, что Ваше творчество и впредь будет способствовать расширению связей между нашими народами", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Евгению Миронову крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых свершений.-0-