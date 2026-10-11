11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Ваш жизненный путь - это пример преданного служения любимому делу. Вы реализовали свой талант на творческой ниве, внесли большой вклад в развитие народного инструментального искусства и популяризацию национальной музыкальной культуры", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что особого признания заслуживает педагогическая деятельность Евгения Гладкова. "Вы щедро делитесь с молодым поколением секретами мастерства, глубокими знаниями и бесценным опытом", - подчеркнул он.
Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых свершений.-0-
Президент
11 октября 2026, 09:00
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с юбилеем
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