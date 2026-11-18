18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Латвии с национальным праздником - Днем провозглашения Латвийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что сегодня Европа столкнулась со многими серьезными проблемами, искусственными барьерами на пути своего развития. "В этих условиях умение слушать, желание слышать и способность понимать друг друга приобретают особую ценность", - подчеркнул он.
"Убежден, в недалеком будущем мы должны преодолеть политические разногласия, вернуть доброжелательные отношения, деловые и гуманитарные контакты, которые станут надежной основой для возобновления конструктивного полноформатного сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал жителям Латвии процветания и мирного неба над головой.-0-
Президент
18 ноября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
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