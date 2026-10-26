26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Бразилия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Бразильский народ продемонстрировал доверие к Вашему последовательному курсу на построение мощного и независимого социально ориентированного государства, которое самостоятельно выбирает свой вектор развития, - говорится в поздравлении. - Убежден, что под Вашим руководством Бразилия продолжит уверенно идти путем укрепления суверенитета и авторитета на международной арене".
"Можете и далее рассчитывать на Беларусь как на надежного и ответственного партнера, нацеленного на расширение прочных двусторонних отношений на принципах взаимного уважения и дружбы ради благополучия наших народов и обеспечения справедливого миропорядка", - отметил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко пожелал Луису Инасиу Луле да Силве крепкого здоровья и профессионального долголетия, а всем гражданам Бразилии - мира, единства и достатка.-0-
Президент
26 октября 2026, 09:34
Лукашенко поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост Президента Бразилии
Лула да Силва. Фото из архива AP Photo
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