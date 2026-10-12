12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Олега Новицкого с 55-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваш жизненный путь - это образец высокого профессионализма, преданности авиации и космонавтике, - говорится в поздравлении. - Своим трудолюбием и целеустремленностью Вы вписали яркие страницы в историю освоения Вселенной, снискали высокий авторитет и известность как на родной белорусской земле, так и далеко за ее пределами".
Президент подчеркнул, что особой признательности заслуживает активная общественная работа Олега Новицкого, направленная на упрочение дружбы и сотрудничества между братскими народами Беларуси и России, а также на развитие научно-технологического потенциала Союзного государства.
Александр Лукашенко пожелал Олегу Новицкому и его близким крепкого здоровья, новых достижений, счастья и благополучия.-0-
Президент
12 октября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил летчика-космонавта, Героя России Олега Новицкого с 55-летием
Олег Новицкий. Фото из архива
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