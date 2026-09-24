24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов ОАО "АЛЕВКУРП" с 30-летием со дня его образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что за эти годы предприятие стало мощным научно-производственным центром в сфере разработки, модернизации и производства радиоэлектронных систем, СВЧ-устройств и зенитного ракетного вооружения, которое хорошо известно далеко за пределами Беларуси.
"Ваши передовые разработки, уникальные конструкторские решения и качественная продукция сегодня являются важнейшей и неотъемлемой частью противовоздушного щита нашей страны, - говорится в поздравлении. - Безусловно, за всеми значимыми результатами стоят напряженный труд, высокая производственная дисциплина и ответственность каждого сотрудника, в том числе ветеранов предприятия, заложивших прочный фундамент профессионализма".
"Убежден, что созданные заделы и богатый опыт позволят вашему коллективу и впредь вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых профессиональных успехов на благо родной Беларуси.-0-
Президент
24 сентября 2026, 07:00
Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АЛЕВКУРП" с 30-летием предприятия
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