Лукашенко поздравил коллектив и студентов БГУ с 105-летием вуза

"Более века БГУ неизменно сохраняет статус ведущего учреждения высшего образования, эффективно сочетает верность академическим традициям и стремление к инновациям. Сегодня вуз является высокотехнологичным научно-педагогическим кластером. В нем генерируются перспективные разработки, которые становятся новым словом в промышленности, медицине, IT-секторе, гуманитарной сфере. Престиж диплома университета подтверждают квалифицированные специалисты, мыслящие смело и нестандартно, готовые работать в современных конкурентных условиях", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что благодаря ответственному труду коллектива вуза по воспитанию интеллектуальной элиты страны БГУ продолжит вносить свой вклад в укрепление суверенитета, способствовать опережающему развитию родной Беларуси.
Президент пожелал коллективу БГУ и студентам доброго здоровья, успехов в реализации намеченных планов, счастья и хорошего настроения.-0-