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Лукашенко поздравил коллектив и студентов БГУ с 105-летием вуза

Опубликовано:

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Президент
30 октября 2026, 07:00

Лукашенко поздравил коллектив и студентов БГУ с 105-летием вуза

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и студентов Белорусского государственного университета с 105-летием вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
 
"Более века БГУ неизменно сохраняет статус ведущего учреждения высшего образования, эффективно сочетает верность академическим традициям и стремление к инновациям. Сегодня вуз является высокотехнологичным научно-педагогическим кластером. В нем генерируются перспективные разработки, которые становятся новым словом в промышленности, медицине, IT-секторе, гуманитарной сфере. Престиж диплома университета подтверждают квалифицированные специалисты, мыслящие смело и нестандартно, готовые работать в современных конкурентных условиях", - говорится в поздравлении.
 
Александр Лукашенко выразил уверенность, что благодаря ответственному труду коллектива вуза по воспитанию интеллектуальной элиты страны БГУ продолжит вносить свой вклад в укрепление суверенитета, способствовать опережающему развитию родной Беларуси.
 
Президент пожелал коллективу БГУ и студентам доброго здоровья, успехов в реализации намеченных планов, счастья и хорошего настроения.-0-

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