Лукашенко поздравил автомобилистов и дорожников: пусть все дороги ведут к успеху любимой Беларуси

"Беларусь по своему географическому положению - транзитное государство, в котором насчитывается свыше 100 тысяч километров дорог. Каждая из них - от скоростных магистралей и сложных развязок до благоустроенных городских улиц - результат кропотливого труда проектировщиков, дорожников, инженеров и тех, кто круглый год обеспечивает безопасность движения", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что благодаря надежности перевозок, слаженной работе автомобильного транспорта и дорожных служб жизнь в стране становится комфортнее, транспортная система - эффективнее, а дорожная инфраструктура активно развивается. "Ежегодно автотранспортом осуществляется более половины всех пассажирских и грузовых перевозок. И эти показатели непрерывно растут, - обратил внимание Президент. - Такая динамика требует от отрасли постоянного движения вперед, внедрения новых технологий и оптимизации логистических цепочек".
"Убежден, ваши профессионализм, преданность делу и самоотдача позволят реализовать самые амбициозные проекты", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Отдельные слова признательности белорусский лидер адресовал ветеранам, чей опыт - прочный фундамент сегодняшних достижений.
Президент пожелал автомобилистам и дорожникам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии: "Пусть все наши дороги ведут к успеху и процветанию любимой Беларуси".
Поздравление Президента Беларуси с Днем автомобилиста и дорожника
Поздравление Президента Беларуси с Днем автомобилиста и дорожника
Работникам и ветеранам автомобильного транспорта
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника.
Беларусь по своему географическому положению - транзитное государство, в котором насчитывается свыше 100 тысяч километров дорог. Каждая из них - от скоростных магистралей и сложных развязок до благоустроенных городских улиц - результат кропотливого труда проектировщиков, дорожников, инженеров и тех, кто круглый год обеспечивает безопасность движения.
Благодаря надежности перевозок, слаженной работе автомобильного транспорта и дорожных служб наша жизнь становится комфортнее, транспортная система - эффективнее, а дорожная инфраструктура активно развивается. Ежегодно автотранспортом осуществляется более половины всех пассажирских и грузовых перевозок. И эти показатели непрерывно растут.
Такая динамика требует от отрасли постоянного движения вперед, внедрения новых технологий и оптимизации логистических цепочек.
Убежден, ваши профессионализм, преданность делу и самоотдача позволят реализовать самые амбициозные проекты.
Отдельные слова признательности адресую ветеранам, чей опыт - прочный фундамент сегодняшних достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть все наши дороги ведут к успеху и процветанию любимой Беларуси.
Александр Лукашенко,
25 октября 2026 года.-0-