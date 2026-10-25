Лукашенко поздравил автомобилистов и дорожников: пусть все дороги ведут к успеху любимой Беларуси





"Беларусь по своему географическому положению - транзитное государство, в котором насчитывается свыше 100 тысяч километров дорог. Каждая из них - от скоростных магистралей и сложных развязок до благоустроенных городских улиц - результат кропотливого труда проектировщиков, дорожников, инженеров и тех, кто круглый год обеспечивает безопасность движения", - говорится в поздравлении.





Глава государства отметил, что благодаря надежности перевозок, слаженной работе автомобильного транспорта и дорожных служб жизнь в стране становится комфортнее, транспортная система - эффективнее, а дорожная инфраструктура активно развивается. "Ежегодно автотранспортом осуществляется более половины всех пассажирских и грузовых перевозок. И эти показатели непрерывно растут, - обратил внимание Президент. - Такая динамика требует от отрасли постоянного движения вперед, внедрения новых технологий и оптимизации логистических цепочек".





"Убежден, ваши профессионализм, преданность делу и самоотдача позволят реализовать самые амбициозные проекты", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Отдельные слова признательности белорусский лидер адресовал ветеранам, чей опыт - прочный фундамент сегодняшних достижений.





Президент пожелал автомобилистам и дорожникам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии: "Пусть все наши дороги ведут к успеху и процветанию любимой Беларуси".



Поздравление Президента Беларуси с Днем автомобилиста и дорожника





Работникам и ветеранам автомобильного транспорта

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника.

Беларусь по своему географическому положению - транзитное государство, в котором насчитывается свыше 100 тысяч километров дорог. Каждая из них - от скоростных магистралей и сложных развязок до благоустроенных городских улиц - результат кропотливого труда проектировщиков, дорожников, инженеров и тех, кто круглый год обеспечивает безопасность движения.

Благодаря надежности перевозок, слаженной работе автомобильного транспорта и дорожных служб наша жизнь становится комфортнее, транспортная система - эффективнее, а дорожная инфраструктура активно развивается. Ежегодно автотранспортом осуществляется более половины всех пассажирских и грузовых перевозок. И эти показатели непрерывно растут.

Такая динамика требует от отрасли постоянного движения вперед, внедрения новых технологий и оптимизации логистических цепочек.

Убежден, ваши профессионализм, преданность делу и самоотдача позволят реализовать самые амбициозные проекты.

Отдельные слова признательности адресую ветеранам, чей опыт - прочный фундамент сегодняшних достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть все наши дороги ведут к успеху и процветанию любимой Беларуси.

Александр Лукашенко, 25 октября 2026 года.-0-