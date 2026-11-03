Лукашенко посоветовал Евросоюзу не относиться к мигрантам, как к животным, а брать пример с Беларуси





Глава государства отметил, что Беларусь продолжает принимать у себя украинцев, которые бегут от войны. С начала военных действий в страну прибыло почти полмиллиона граждан Украины. "Мы приветствуем. Слава богу, ни одного заявления, ни одного случая, чтобы они здесь плохо себя вели. Они бежали от войны, готовы были жить в любых условиях. Мы им, как и белорусам, предоставляем жилье. Особенно в сельской местности, где нуждаемся в людях. Они прекрасно работают. Многие нашли в Беларуси второй дом. Деткам их - детский садик, образование. Все, как у нас. Все они уравнены в правах с белорусами и имеют гарантию работы, медицинских услуг и образования", - сказал Президент.

"Мы хоть кому-то сказали про беженцев, как сейчас воют литовцы, поляки, наши соседи: "Ах, миграция, Лукашенко, лови их на границе!" - заметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил свою позицию о том, что Беларусь в условиях наложенных на нее санкций не собирается за собственный счет защищать Евросоюз от нелегальной миграции. "Мы не будем никого ловить. Тем более, вы их туда звали. Ну так принимайте их и создайте человеческие условия", - сказал Президент. Александр Лукашенко напомнил свою позицию о том, что Беларусь в условиях наложенных на нее санкций не собирается за собственный счет защищать Евросоюз от нелегальной миграции. "Мы не будем никого ловить. Тем более, вы их туда звали. Ну так принимайте их и создайте человеческие условия", - сказал Президент.





Он также отметил, что в Беларусь приезжают мигранты не только из Украины, но, например, из Узбекистана, Туркменистана, договаривались на этот счет и с Пакистаном. "Мы их с удовольствием принимаем. У нас тоже не хватает людей. Но как белорусам, так и им с первого же дня: бесплатная медицина, бесплатное образование, заработная плата. Без всяких ограничений, как белорусам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Они у нас живут. Да, бывают какие-то случаи, бывают какие-то там столкновения интересов, но они живут".

Что касается ряда стран Евросоюза, там отношение к мигрантам совершенно иное. "Если вы их будете обзывать публично, ну так такие это и будут люди. Это - люди. Не животные. А отношение на Западе к ним, как к животным", - заметил Президент. Что касается ряда стран Евросоюза, там отношение к мигрантам совершенно иное. "Если вы их будете обзывать публично, ну так такие это и будут люди. Это - люди. Не животные. А отношение на Западе к ним, как к животным", - заметил Президент.





В подтверждение своих слов он привел пример тех же украинцев, которые приехали в Евросоюз, спасаясь от войны: "Ведь продвинутые люди. Кто туда сбежал из Украины - продвинутые люди, богатые, с деньгами. Что сегодня происходит: украинцы - это люди второго сорта, начинают гнобить их. Они от войны бежали, вы их приняли. С радостью приняли. Ну так найдите с ними нормальные отношения".-0-