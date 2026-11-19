19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом страны поддержал предложение о необходимости расширения взаимодействия между Президиумом Всебелорусского народного собрания (ВНС) и Конституционным Судом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очень важная проблема - взаимодействие Конституционного Суда с ВНС. Давайте начнем с Президиума, - сказал глава государства. - Поэтому займитесь этим. Там у нас подготовленные люди - правоведы. Выработайте этот механизм взаимодействия с Президиумом".
"Если нужно, какие-то вопросы вынесем на ВНС. Будем идти шаг за шагом для того, чтобы реализовать это разумное предложение", - добавил белорусский лидер.
С соответствующим предложением на совещании выступил председатель Конституционного Суда Беларуси Сергей Сивец. "Для совершенствования законодательства на основе Конституции видится перспективным расширение взаимодействия с Конституционным Судом Президиума Всебелорусского народного собрания. Так, Президиум ВНС обладает правомочием обращаться в Конституционный Суд с предложениями о даче заключений о соответствии Конституции нормативных правовых актов государственных органов", - сказал он.
Сергей Сивец также отметил, что делегаты ВНС непосредственно с мест получают информацию о конституционно-значимых недостатках законодательства, волнующих как отдельных граждан, так и различные социальные группы населения. Поэтому предлагается законодательно формализовать механизм реализации инициатив делегатов ВНС в части внесения в установленном порядке в Президиум ВНС предложений о необходимости проверки конституционности нормативных правовых актов.-0-
Президент
19 ноября 2026, 13:55
Лукашенко поручил выработать механизм взаимодействия между Президиумом ВНС и Конституционным Судом
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