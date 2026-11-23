Дело в том, что по итогам кадровых решений 23 ноября сразу два топ-чиновника из Брестской области назначены на новые должности. Помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области Дело в том, что по итогам кадровых решений 23 ноября сразу два топ-чиновника из Брестской области назначены на новые должности. Помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области Александр Ломский получил назначение в правительство - теперь он будет на посту вице-премьера отвечать за развитие АПК всей страны. Дмитрий Городецкий , работавший первым заместителем председателя Брестского облисполкома, назначен в другой регион - на пост помощника Президента Беларуси - инспектора по Гродненской области.-0-

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно подобрать кандидатов на ставшие вакантными руководящие позиции в Брестской области. Об этом он заявил, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА."Мы прилично оголяем Брестскую область. Значит, люди должны быть предложены для назначения. И в самый короткий срок", - поручил глава государства.