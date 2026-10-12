Лукашенко поручил Минсельхозпроду не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа КРС 

Говоря о сфере ответственности министра и его ведомства в целом, Александр Лукашенко подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. "Это их дело (в регионах. - Прим. БЕЛТА), когда сеять и когда убирать. Не надо в это вмешиваться. Надо контролировать технологию. Технология за тобой. Особенно содержания животных. Ты тут должен быть профессором. Это твое образование. Ты зоотехник (Юрий Горлов начинал свой карьерный путь именно с этой профессии. - Прим. БЕЛТА), тебе виднее", - сказал Президент.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Минский район, передает корреспондент БЕЛТА.Министр в свою очередь доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа."Это хорошо. Но по итогам года посмотрим, что у тебя с падежом. Поэтому не ослабляй это давление на губернаторов, - поручил Александр Лукашенко. - Молодцы, что сделали. Губернаторы тут уперлись по-настоящему. Но смотри, чтобы профилактории не пустовали".-0-