"Очень важная вами была поднята тема - это работа в СМИ и в обществе. При том общество я ставлю на первое место. Если говорить об обществе в целом - трудовые коллективы и так далее - я прошу вас особое внимание обратить на работу судей Конституционного Суда в вузах и школах. Что мы заложим молодому человеку в голову, то у них останется навсегда", - сказал Александр Лукашенко.-0-