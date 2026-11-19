19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом затронул тему исполнения судебных решений, передает корреспондент БЕЛТА.
"Чтобы считать правосудие состоявшимся, принятое решение должно быть непременно исполнено. Чего бы это ни стоило. И здесь уже зона ответственности не только суда. Это вопрос также судебных исполнителей. На их работу надо еще раз серьезно посмотреть", - сказал белорусский лидер.
Как отмечает Верховный Суд, каждую третью жалобу на судебных исполнителей суд признает обоснованной. "Раз вы обозначили проблему - предлагайте варианты ее решения", - сказал Президент. Александр Лукашенко не исключил недоработки по этой тематике со стороны Министерства юстиции.
Глава государства отметил, что уже давал поручение по системе органов принудительного исполнения. В начале следующего года будет подготовлен отчет по соответствующей тематике. Президент предложил Верховному Суду подключиться к этому вопросу.-0-
Президент
19 ноября 2026, 11:21
Лукашенко пообещал "серьезно посмотреть на работу судебных исполнителей"
Новости рубрики Президент
"Вы на передовой в этой работе". Лукашенко призывает судей уделять особое внимание практике правоприменения
Лукашенко указал судьям на особое значение правовой защищенности предприятий и государства от санкций
Главное
Топ-новости
"Это не про наш менталитет". Лукашенко напомнил, что судьи не могут отгородиться от народа стеной закона
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
Импортозамещающую продукцию на более чем $26 млрд произвели в Беларуси за девять месяцев текущего года
С нами интереснее