12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что эта знаменательная дата в современной истории Экваториальной Гвинеи олицетворяет национальное единство и победу в борьбе за свободу и справедливость. "За годы суверенитета страна достигла значительных результатов в социально-экономическом развитии, заслужила авторитет в мире", - говорится в поздравлении.
Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении отношений между странами, а также готовность к активизации диалога на всех уровнях. "Реализация договоренностей в торгово-экономической, образовательной, научно-технической, культурной и других сферах придаст динамику сотрудничеству, будет способствовать долгосрочным прочным связям и сближению наших народов", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого здоровья и счастья, а жителям дружественной Экваториальной Гвинеи - мира, благополучия и процветания.-0-
Президент
12 октября 2026, 07:00
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении отношений с Экваториальной Гвинеей
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