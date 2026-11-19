19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II и всех жителей этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваша страна хорошо известна в мире своими успехами в экономической, научной и гуманитарной сферах, - говорится в поздравлении. - Пользуюсь этим поводом, чтобы в десятый, юбилейный год со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Монако подтвердить стремление к дальнейшей совместной работе по таким перспективным направлениям, как охрана окружающей среды, культура и спорт".
Президент Беларуси пожелал Князю Монако крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям княжества - мира и благополучия.-0-
Президент
19 ноября 2026, 07:00
Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшей работе с Монако по перспективным направлениям
Фото из архива
Новости рубрики Президент
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
Главное
Топ-новости
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
Импортозамещающую продукцию на более чем $26 млрд произвели в Беларуси за девять месяцев текущего года
С нами интереснее