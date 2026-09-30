30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ботсваны Думу Боко с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Республика Ботсвана является примером высокоэффективного государственного устройства и устойчивого институционального строительства на Африканском континенте. Диверсификация экономики, прагматичный курс социально-экономического развития и приверженность демократическим принципам по праву закрепили за вашей страной статус одной из авторитетных в регионе", - говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил неизменную готовность Минска к расширению полноформатного диалога с Габороне. "Убежден, что совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и образовании позволят заложить прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства на благо обоих народов", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко пожелал Думе Боко отличного здоровья и счастья, а жителям Ботсваны - мира и благополучия.-0-
Президент
30 сентября 2026, 07:00
Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к расширению полноформатного диалога с Ботсваной
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