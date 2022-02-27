Это был вынужденный шаг. Лукашенко о запуске ракет с территории Беларуси по позициям в Украине

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, но это был вынужденный шаг. Об этом глава государства заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 11 часов (вечером 23 февраля. - Прим. БЕЛТА), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на украинской стороне в 10-15 км от границы с Беларусью обнаружены несколько развернутых ракетных дивизионов. Александр Лукашенко заявил, что, по разведывательным данным, украинская сторона готовилась в течение ближайших минут нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российской группировки.

"Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: "Да, ребята, мы это видим". И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?" - отметил Александр Лукашенко.-0-