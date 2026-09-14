14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об официальных геральдических символах Службы безопасности Президента Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документом вносятся изменения в указ от 17 марта 2004 года №137 "Об учреждении официальных геральдических символов Службы безопасности Президента Республики Беларусь".
В новой редакции излагаются положение об эмблеме Службы безопасности, изображение эмблемы Службы безопасности, описание знамени Службы безопасности. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности. Нагрудный знак учреждается в трех классах, соответствующих классам квалификации.-0-
Президент
14 сентября 2026, 17:46
Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности Президента
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