Лукашенко подписал указ о привлечении заемных средств для завершения строительства в РЦОП "Раубичи"

В соответствии с документом предоставляется право Республиканскому центру олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" в 2026-2027 годах привлекать заемные средства на финансирование архитектурной и строительной деятельности для завершения строительства расположенного на его территории объекта.
Возврат привлеченных средств будет осуществляться за счет доходов РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" и иных источников, не запрещенных законодательством.
Персональная ответственность за возврат заемных средств будет возлагаться на директора данного центра и министра спорта.-0-