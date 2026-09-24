Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни.-0-
Президент
24 сентября 2026, 17:45
Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных - женщины (10 человек). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
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