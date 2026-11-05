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Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
05 ноября 2026, 18:09

Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал 5 ноября распоряжение о награждении юбилейной медалью "30 год Усебеларускаму народнаму сходу". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

За активное участие в общественно-политической жизни государства медали удостоены делегаты всех семи созывов Всебелорусского народного собрания, а также те, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране.

Данное решение принято в знак признания их заслуг перед страной и в ознаменование 30-летия с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграло решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле.-0-
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