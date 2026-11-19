19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным, чтобы Конституционный Суд по рассматриваемым им вопросам более активно взаимодействовал с Национальным собранием и Советом Министров. Об этом глава государства заявил на совещании
с судейским корпусом, реагируя на выступление председателя Конституционного Суда Сергея Сивца, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2019 году в целях повышения уровня правосознания населения Послание Конституционного Суда с анализом состояния конституционной законности в стране было оглашено на совместном заседании палат парламента в Овальном зале Дома правительства. "В связи с ковидными ограничениями такая практика была приостановлена. Полагаем целесообразным возобновить оглашение Послания Конституционного Суда в расширенном формате. Эта инициатива находит поддержку и со стороны руководителей палат Национального собрания", - сказал Сергей Сивец.
Александр Лукашенко поддержал это предложение: "Я считаю, что это важнейшее направление деятельности Конституционного Суда и очень важно для парламента. Это надо возобновить. Инициатором должен быть Конституционный Суд. Это надо - обобщать, анализировать и так далее".
Президент обратил внимание, что в похожем формате надо взаимодействовать и с правительством в отношении жалоб и обращений, которые поступают в Конституционный Суд от граждан. Речь в том числе о результатах обобщения информации по итогам работы института прямой конституционной жалобы.
"Коль это конкретные обращения людей "по жизни", этим должна заниматься исполнительная власть прежде всего. Важен же результат. Поэтому вот эти обращения - как минимум ежегодный анализ - надо обсуждать в правительстве", - заявил Александр Лукашенко.
"Таким образом появятся два интересных направления. Одно возобновится - работа с парламентом. Второе - более конкретные, предметные вещи - это обсуждение с правительством. Потом, это же учеба для премьер-министра и правительства. Как и для меня сегодня. Все, о чем вы говорите, - вы просто актуализируете некоторые вещи, которые я освоил еще во времена работы депутатом, ну и Президентом. Это - учеба. Этого не надо бояться", - подчеркнул белорусский лидер.
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