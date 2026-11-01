1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с Днем революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Этот праздник занимает особое место в истории страны, является символом героизма ее сыновей, которые сражались против колониального гнета. Объединенные памятью о тяжелом пути к независимости, алжирцы неизменно сохраняют верность идеалам и принципам суверенитета", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Беларусь и Алжир выступают за формирование справедливого многополярного мира, расширение равноправного взаимодействия государств и повышение роли стран Глобального Юга. "Уверен, вместе мы сумеем внести вклад в этот процесс через развитие сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международной арене", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание на существенную динамику белорусско-алжирских отношений: "Убежден, их потенциал и в дальнейшем будет эффективно реализовываться в интересах наших народов".
Глава государства подтвердил приглашение Президенту Алжира посетить Беларусь в любое удобное время и продолжить доверительный диалог для укрепления двустороннего партнерства.
Александр Лукашенко пожелал Абдельмаджиду Теббуну отличного здоровья и счастья, а гражданам Алжира - мирного неба и процветания.-0-
Президент
01 ноября 2026, 07:00
Лукашенко подчеркнул существенную динамику в отношениях с Алжиром и пригласил Президента страны в Минск
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