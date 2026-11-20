20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида и жителей этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Этот праздник символизирует мудрость поколений руководителей Султаната, народное единство и уважение к историческим истокам, которые предопределили сегодняшние успехи страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что прочной основой для плодотворного взаимодействия Беларуси и Омана служат близость целей, взглядов и ценностей, стремление обеспечить благополучие и безопасность своих граждан.
Президент подчеркнул последовательное расширение направлений кооперации двух стран. Весной состоялось первое заседание Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, которое придало существенную динамику развитию двусторонних связей. "Рассчитываю, что следующий год, который пройдет под знаком 35-летия установления дипломатических отношений между Минском и Маскатом, будет наполнен новыми яркими проектами и станет очередной успешной страницей в истории нашего партнерства", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что будет рад в скором времени встретиться с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом для продолжения доверительного диалога, предметного обсуждения результатов проведенной работы и будущих планов.
Президент Беларуси пожелал Султану Омана дальнейших достижений во главе государства, а гражданам страны - мира и процветания.-0-
Президент
20 ноября 2026, 07:00
Лукашенко подчеркнул последовательное расширение направлений кооперации Беларуси и Омана
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