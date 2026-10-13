Лукашенко поблагодарил западных "стратегов" за строительство забора на границе с Беларусью

Александр Лукашенко отметил, что и в целях сдерживания нелегальных мигрантов эти заборы также малоэффективны. "Я уже как-то говорил: мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от четырех до шести минут". Александр Лукашенко отметил, что и в целях сдерживания нелегальных мигрантов эти заборы также малоэффективны. "Я уже как-то говорил: мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от четырех до шести минут".

"Ну что, построили они этот забор… Угрохали туда сотни миллионов долларов", - добавил глава государства.-0-

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство западными соседями заборов на границе с Беларусью является несусветной глупостью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА."Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, говорю как военный человек вам - военным людям. Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны (а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет), им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных… Скорее всего, не военных, а там же "умные" гражданские "стратеги". Это их тактика - отгородиться забором. Господь с ними, пусть отгораживаются", - заявил белорусский лидер.