Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси по современным видам вооружений

10 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку и помощь Беларуси по современным видам вооружений, передает корреспондент БЕЛТА."Что касается безопасности, я благодарю, что вы держите слово. Все, что вы пообещали Беларуси в плане безопасности, мы освоили. Все виды вооружений, самые новые. Опыт, который весь мир видит в конфликте в Украине, мы также внимательно изучаем", - сказал Александр Лукашенко."Сформировали боевые подразделения - фактически от народного ополчения до Вооруженных Сил, армии. Проводим регулярные проверки, вы это видите. Поэтому могу только поблагодарить за поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает. В этом плане вы можете не беспокоиться", - подчеркнул Президент Беларуси.Белорусский лидер обратил внимание и на российские воинские формирования, сформированные на западном направлении Союзного государства, отметив их боеготовность. "Формирования, которые вы создали, держите на западе на всякий случай, очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска, и при всей сложности каких-то вопросов они никогда не направлялись в зону боевых действий в Украину. Это для нас очень важно", - констатировал он.Местом встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарево.Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Встреча с Владимиром Путиным состоялась накануне сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которая пройдет 11 ноября в Москве. Лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития организации.-0-