Лукашенко: планы защиты Беларуси разработаны, в ближайшее время из России перебросят дополнительное вооружение

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы защиты Беларуси разработаны, и в ближайшее время из России перебросят дополнительное вооружение. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, войска находятся в казармах в местах своей дислокации, но при необходимости готовы в течение нескольких часов ответить на возможные вызовы и нанести неприемлемый ущерб противнику.

"Мы ведем себя очень корректно и аккуратно. Даже в этот острый период, понимая, что они там концентрируются (иностранные войска на сопредельных с Беларусью территориях. - Прим. БЕЛТА), мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска. Они как находились в казармах, так и находятся. Но готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, и нет в этом такой необходимости", - сказал Президент.

"Но планы защиты Беларуси разработаны. В ближайшее время (мы уже знаем, какая нам нужна дополнительная техника) мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой ущерб неприемлемый, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - добавил Александр Лукашенко.-0-