Лукашенко - педагогическим работникам: обучая и воспитывая детей, вы строите будущее Беларуси 

"Ваша работа - одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни, - говорится в поздравлении. - Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые так же, как и знания, очень нужны ученикам".
"Обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям оно будет благополучным и мирным", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. "Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези", - добавил он.
Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша работа - одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни.
Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые так же, как и знания, очень нужны ученикам.
Обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям оно будет благополучным и мирным.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези.
Александр Лукашенко,
4 октября 2026 года.-0-
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша работа - одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни.
Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые так же, как и знания, очень нужны ученикам.
Обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям оно будет благополучным и мирным.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези.
Александр Лукашенко,
4 октября 2026 года.-0-