Лукашенко - педагогическим работникам: обучая и воспитывая детей, вы строите будущее Беларуси 

Александр Лукашенко пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. "Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези", - добавил он.





Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя





Педагогическим работникам Республики Беларусь



Дорогие друзья!



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша работа - одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни.



Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые так же, как и знания, очень нужны ученикам.



Обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям оно будет благополучным и мирным.



Желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези.



Александр Лукашенко,

4 октября 2026 года.-0-