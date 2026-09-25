Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе

Продукция холдинга "АМКОДОР" в настоящее время закрывает основную потребность лесопромышленного комплекса, обеспечивая технологический суверенитет отрасли. Номенклатуру дополняет техника холдинга МТЗ, что в совокупности позволяет полностью обеспечить страну отечественными машинами.

В настоящее время производственные мощности холдинга "АМКОДОР" позволяют выпускать 140-150 единиц лесозаготовительной техники ежегодно, включая 120 единиц машин производства "АМКОДОР-ЛЕСМАШ". В дальнейших планах развитие собственных компетенций, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и завершение ввода всех производственных мощностей с доведением годового объема выпуска до 250 машин.-0-





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25 сентября, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посещает ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", сообщает БЕЛТА.Главе государства доложат о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитии холдинга "АМКОДОР", лесозаготовках.Александр Лукашенко ознакомится с производством и образцами производимых машин. Главе государства также на практике продемонстрируют работу комплекса машин - отечественных харвестера и форвардера.Исходя из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы сформирована стратегия развития холдинга "АМКОДОР", включающая и развитие лесозаготовительной техники. Одна из ключевых целей стратегии - освоение производства рациональной номенклатуры машин и оборудования для лесного хозяйства, отвечающей современным требованиям и технологиям.В настоящее время модельный ряд лесопромышленной техники "АМКОДОР" охватывает ключевые операции - от валки леса до трелевки - и включает четыре харвестера и четыре форвардера. Помимо этого, в настоящее время создается универсальный лесозаготовительный харвестер модульной конструкции с колесной формулой 4х4, который будет выполнять как рубки главного пользования, так и рубки ухода.Ключевые узлы и агрегаты производятся предприятиями холдинга, что обеспечивает технологическую независимость от зарубежных производителей и рациональную степень локализации.Таким образом, "АМКОДОР" сформировал полноценную гамму моделей техники, которая закрывает все основные технологические операции лесозаготовительного цикла. Линейка включает преимущественно машины тяжелого и среднего классов, что продиктовано потребностями лесопромышленного комплекса. Сегмент легкого харвестера для проходных рубок, где объем потребности незначителен, остается за "МТЗ-ХОЛДИНГ", что исключает дублирование производства отечественными производителями.Для выполнения комплекса работ по уходу за молодняками (осветление, прореживание) "АМКОДОР" освоил производство малогабаритных машин, которые ранее приобретались за рубежом.