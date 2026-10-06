Александр Лукашенко ознакомляется с беспилотными летательными аппаратами, с испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения, со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА.-0-

(Обновлено 10:40)6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомляется с научными разработками гражданского и оборонного назначения, сообщает БЕЛТА.Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область посещает испытательный полигон ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа". Президенту докладывают о разработках НАН Беларуси в интересах укрепления обороноспособности страны.