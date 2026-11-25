



Журналист в ходе разговора заметила, что на Западе существует мнение, будто Александр Лукашенко может оказывать влияние на Владимира Путина по тем или иным вопросам. Ведь политики часто проводят переговоры, общаются и в неформальной обстановке, имеют схожие взгляды по ряду вопросов.

"Мы обсуждали (с Президентом России. - Прим. БЕЛТА), если уж откровенно, и этот вопрос, я его поднял, - рассказал белорусский лидер. - Я ему прямо сказал: "Там на Западе некоторые подогревают: Лукашенко влияет на Путина и так далее". Я ему сказал: "Да, ты имеешь влияние на меня, я имею на тебя". Мы же с ним политику делаем. Влияем мы друг на друга? Влияем. Я в какой-то степени - в меньшей. Он в большей степени - я от него больше зависим. Да, мы влияем".

Однако совершенно неправильно трактовать это так, будто один принимает решения с подачи другого. Многие вопросы президенты действительно согласовывают, но не более того. Однако совершенно неправильно трактовать это так, будто один принимает решения с подачи другого. Многие вопросы президенты действительно согласовывают, но не более того.





"Не думайте, что я вот приехал, рубанул что-то и Путин услышал и послушал. Нет, - отметил Александр Лукашенко. - То, что мы близки по духу, в одну лодку вы нас посадили - "агрессоры" мы, - и так далее… Ну мы и действуем с тех позиций, куда вы нас отправили. Вы же с нами не хотите иметь диалог какой-то и договариваться. Но считать, что я управляю Путиным, имею на него влияние, как вы думаете, - это неправильно".





"Я, может быть, отличаюсь от других тем, что в любой момент могу снять трубку, поехать к нему, встретиться. Он ко мне, - рассказал Александр Лукашенко. - Могу сказать то, что не можете сказать ни вы, ни его подчиненные. Это важно".

В этой связи Президент упомянул про недавний саммит ОДКБ, который проходил в Москве. "Мы совещание закончили, сидим за столом, все главы государств… И мы можем шутить там с Путиным, все мы на "ты" друг с другом. Он абсолютно доступный, как вы часто говорили, европейский человек", - добавил глава государства. В этой связи Президент упомянул про недавний саммит ОДКБ, который проходил в Москве. "Мы совещание закончили, сидим за столом, все главы государств… И мы можем шутить там с Путиным, все мы на "ты" друг с другом. Он абсолютно доступный, как вы часто говорили, европейский человек", - добавил глава государства.





"Вы Трампу этого никогда не скажете. Вы, как попугаи, сидели вот там за столом в Вашингтоне (извините, что я так говорю) и боялись что-то ему сказать. Он говорил, что хотел, даже издевательски. У нас это недопустимо", - обратил внимание Президент.





Александр Лукашенко уверен, что на Западе ошибаются, когда приписывают Путину роль агрессора. Как Президент ядерной державы он перед принятием любого важного решения заслушивает много мнений, запрашивает доклады по теме и только потом делает выводы, как поступить. "Поэтому не надо вешать на Путина всех собак. Не надо. Пройдет время, люди разберутся, кто прав, кто виноват и кто был зачинщиком всего этого, - заметил белорусский лидер. - Конечно, он - Президент, он последнее слово говорил. И это правильно, мы за это отвечаем. У нас такая система. У вас демократия, у нас - диктатура".-0-