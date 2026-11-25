Интервьюер Анн Нива спросила главу государства: "Кто будет после вас на смену?"
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Он заверил, что точно так путем выборов народ изберет и будущего Президента.
"И забудьте вы про эти "передачу власти", "транзит власти", - подчеркнул глава государства. - Ну, наверное, когда я буду уходить от власти, у меня какие-то будут предпочтения. Но не те предпочтения, о которых вы думаете".
Журналистка поинтересовалась, есть ли среди потенциальных кандидатов на президентский пост младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко.
"Господь с вами. Моему младшему сыну, который сейчас в армии служит, 22 года. Какой он президент? Он по Конституции не может быть президентом. Поэтому успокойтесь, - ответил глава государства. - Он такой парень у меня объективный, толковый, очень серьезный. Но я его не готовлю в президенты. Ни старшего, ни среднего, ни младшего".
"Ну и потом, а почему мы об этом сейчас говорим? Я еще не собираюсь завтра уходить с должности Президента. Нет, завтра не собираюсь. А там как бог даст. Слушайте, мы же все под богом. Кто его знает? Я считаю, что бог сыграл главную роль в том, что я стал Президентом. Даст бог, решит, когда я должен покинуть этот пост и уйти", - добавил Александр Лукашенко.-0-