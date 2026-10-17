17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "ВОЛАТАВТО" с 35-летием со дня его образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Биография вашего предприятия - яркий пример поступательного движения к успеху, в основе которого лежит большой труд, высокие компетенции и преданность делу каждого работника и ветеранов завода", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что "ВОЛАТАВТО" благодаря своим достижениям является сегодня одним из флагманов военно-промышленного комплекса страны, а выпускаемая там продукция - ракетно-артиллерийское вооружение, мобильные платформы, специальное оборудование - внесла значимый вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета Беларуси.
"Убежден, что и в дальнейшем высокотехнологичная продукция с узнаваемой столичной маркой будет образцом качества и надежности", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал коллективу и ветеранам предприятия крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых профессиональных высот на благо родной страны.-0-
Президент
17 октября 2026, 07:00
Лукашенко отметил вклад "ВОЛАТАВТО" в укрепление обороноспособности и суверенитета Беларуси
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